Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ Valiliği, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılandığı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladığı iddia edildi. Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-07-28 09:34:30



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