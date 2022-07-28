Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme(2)

KARAKOL KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI
Tunceli´nin Çemişgezek ilçesinde AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılandığı iddialarıyla ilgili valilik tarafından başlatılan incelemenin ardından, karakol komutanı A.Y. görevden alındı.
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, "Vali ve askeri yetkililerle görüşüp gerekli bilgileri aldım. Karakol komutanı görevden alındı. Dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakolu´nda AK Parti Tunceli il başkanı için düzenlenen askeri tören görüntüleri medyaya düştü. Bir siyasetçi olarak bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Şanlı Türk ordusunun bu görüntülerle gündeme gelmesi kabul edilebilir bir durum değil. Dün geceden beri hem Tunceli Valisi hem jandarma komutanlarıyla görüşmeler yapıyorum. Bugün sabah saatlerinde vali ve jandarma komutanıyla yaptığım görüşmede karşılama törenini hazırlayan karakol komutanının görevden alınarak merkeze çekildiği, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini öğrendim. Başlatılan soruşturma kapsamında bir jandarma heyetinin de karakola giderek gerekli soruşturmayı yürütecekleri bilgisi bana verildi. Biz de bu durumun takipçisi olacağız" dedi. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-07-28 11:35:07
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