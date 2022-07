AK Parti Tunceli İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın’ın Çemişgezek ilçesi Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretinde askeri törenle karşılanmasına ilişkin valilik tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın, askeri törenle karşılandığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalekolumuzdan ayrılırken hemen arkamda belediye başkanımızla gelen kalekol komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada alınmış bir görüntü" dedi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Dr. Özaydın, sosyal medyada paylaşılan ve askeri törenle karşılandığına ilişkin yapılan yorumlara dair açıklamalarda bulundu. Özaydın, “20 Temmuz 2022 Tarihinde başlayıp, 7 gün süresince Çemişgezek ilçemiz merkezi ve 34 köyümüzün tamamını ziyaret ettiğimiz bir program gerçekleştirdik. 1993 yılında hain teröristlerce şehit edilmiş 8 merhumumuzun kabirlerini ziyaret ederek aziz şehitlerimize karşı minnet ve dualarımızı sunduk. Akabinde bölgenin ve Alibogazı mevkiinin emniyetinden sorumlu kalekolumuzu belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve teşkilatımız mensuplarının katılımlarıyla ziyaret ederek, Tunceli’mizin huzuruna olan katkılarına ve kahraman vakarlarına teşekkürlerimizi sunarak ayrıldık. Bu ziyaretimiz neşrinde kalekol komutanımıza makamında gerçekleştirdiğimiz ziyaretin akabinde kalekolumuzdan ayrılırken kalekol komutanımızı bekleyen kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucusu kardeşlerimizi de ziyaret ederek zaten yüksek olan moral ve motivasyonlarına desteğimizi paylaştık. Bu temaslar esnasında paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere, kahraman jandarmamızın, yüksek şeref ve onuruna, tarih boyunca tüm dünyaya örnek olmuş vakur disiplinine uymayan hiçbir iletişim bicimi olmamıştır. Kalekolumuzdan ayrılırken hemen arkamda belediye başkanımızla gelen kalekol komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada kalekol komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez. Askerlik vazifesini Güneydoğu’da subay olarak tamamlamış, uzun süre devlet memurluğu ve yöneticilik tecrübesine sahip bir hekim ve taşıdığı siyasi unvanın bilincinde bir birey olarak bu gibi ifade ve yakıştırmaların merkezine çekilme istencini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Tunceli’de bitme noktasına gelmiş terörist unsurlar karşısında şanlı ordumuzu yıpratmak için uzun süredir yapılan haberleri ve müsebbiplerini kınıyorum” dedi.

