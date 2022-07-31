Tunceli’deki örtü yangını söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıkonak Köyü Kişniş Mezrası bölgesinde örtü yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.