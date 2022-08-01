Tunceli'de kayalıklardan düşen çoban, hastanelik oldu

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, hayvanları otlatırken, kayalıklardan düşen çoban Erdem Yüksel, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesine bağlı Kalaycı köyü kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Erdem Yüksel, keçileri otlatmak için kayalık bölgeye gitti. Kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Yüksel'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, Yüksel'i düştüğü yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sol bacağında kırıklar oluştuğu belirlenen Yüksel, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-08-01 12:28:51



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