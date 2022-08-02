Yılanların birbirini yemeye çalışması görüntülendi

Zatürre (Pnömoni) nedir, neden olur ve nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın birbirine yemeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Çemişgezek ilçesine bağlı Karasar köyü Aşağı Çeşme mevkiinde gezinen Fatih Uçar, yaklaşık 2 metre boyundaki iki yılana denk geldi. Birbirine yemeye çalışan kara yılanlar bir süre boğuştu. Bir yılan diğerini ağzına alıp yemeye çalışırken, Uçar o anlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Diğerinin ağzından kurtulan yılan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.