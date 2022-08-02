Tunceli’de orman yangını büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “02.08.22 günü saat 14.00 sıralarında Tunceli il merkezi Bedi Yaylası bölgesinde, küçük çapta bir örtü yangını başladığının tespit edilmesi üzerine, bölgeye jandarmamıza ait helikopter ile orman ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.