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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi

DHA

Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi


TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 622 personelle yürütülen 'Eren Abluka7 Operasyonu' kapsamında merkez kırsalında tespit edilen, teröristlerin 'kış kampı' olarak kullandığı sığınak imha edildi.
Tunceli'de 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Merkez kırsalında sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda, patlayıcı madde için eğitimli köpek, taarruz helikopterleri ve İHA'larla yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin 'kış kampı' olarak kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda fotokopi kağıdı, yazıcı, masa ve sandalye dikkat çekti. Ayrıca, sığınakta hızar motoru, 2 voltmetre cihazı, 150 metre elektrik kablosu, 20 büyük pil, 2 piknik tüpü, yazıcı, 10 spor ayakkabı, 5 sırt çantası, tüplü ocak, soba, 10 şemsiye, 400 metre branda, 300 metre sera naylonu, 20 el feneri, 15 kilo tütün, 10 kilo toz deterjan, 250 tükenmez kalem ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ekiplerce imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez TUNCELİ, (DHA)
2022-08-06 22:27:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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