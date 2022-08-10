Vali Özkan, 'Eren Abluka-7 Operasyonu' bölgesinde incelemede bulundu

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TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' bölgesinde incelemede bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', 622 personel ve 40 operasyonel timle aralıksız devam ediyor. Vali Mehmet Ali Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile helikopterle 2 bin rakımdaki Kavaklıtepe Üs Bölgesi'ne gitti. Kalekol´da Eren-7 operasyonları hakkında bilgi alarak operasyona katılan Mehmetçikle bir araya geldi.

Askerlerle sohbet ederek moral veren Özkan, komutanlardan gerekli bilgileri aldıktan sonra helikopterle bölgeden ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez TUNCELİ, (DHA)

2022-08-10 21:12:53



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