Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü, yaban hayvanı ısırdıktan sonra ölen inek kuduz çıkınca karantinaya alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süreyle yasaklandı.

Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde bir besiciye ait inek, yaban hayvanı tarafından ısırıldıktan sonra öldü. Durumun bildirildiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nden gelen ekipler, hayvandan alınan numuneyi test için Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü´ne gönderdi. Test sonuçlarında ineğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, köydeki bütün hayvanları aşıladı. 6 ay boyunca köye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-08-16 14:41:32



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