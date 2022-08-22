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Müdürün Atatürk ve Anıtkabir´i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik´ten soruşturma

DHA

Müdürün Atatürk ve Anıtkabir´i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik´ten soruşturma


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içi Whatsapp grubunda Atatürk ve Anıtkabir´i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Paylaşımın ortaya çıkmasının ardından Valilik idari soruşturma başlattı. 
Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan 'Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü' WhatsApp grubunda 20 Ağustos'ta Atatürk ve Anıtkabir´i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Kısa süre sonra grupta bulunan personelin tepki göstermesi ve bazılarının da gruptan ayrılmasından sonra Aytar, "Arkadaşlar çocuklar telefon ile oynamışlar yanlış paylaşımlar olmuş" diyerek kendisini savundu ve daha sonra da yazıyı sildi.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Paylaşımın ortaya çıkmasının ardından Valilik, Aytar ile ilgili idari soruşturma başlattı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın ve yayın organlarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde görevli bir çalışanın kapalı WhatsApp grubunda yapmış olduğu paylaşımlara dair haberler yer almaktadır. Konunun Valiliğimizce öğrenilmesi ile birlikte ilgili hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-08-22 20:00:57

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