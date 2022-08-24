Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİErzincan yolunda, çığ tünelinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Erzincan yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan çığ tünelinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 24 DK 249 plakalı otomobil ile 01 TM 966 araç, tünelde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 TM 966 plakalı otomobil, ters döndü. Kazada her 2 araçtaki 4 kişi, yaralandı. Yol, ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi´ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-08-24 13:40:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.