Tunceli Pertek'te feribot iskelesindeki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ ile Elazığ arasındaki mesafeyi yüzde 50 kısaltan, günde ortalama 4 bin aracın geçiş yaptığı Pertek feribot iskelesinde, yoğun talep nedeniyle 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. 10 dakikalık feribot ulaşımı için sürücüler, 1 buçuk saat bekledi. Oluşan kuyruk ise havadan görüntülendi. Kentin CHP'li milletvekilleri köprü yapılmamasına tepki gösterdi.

Tunceli´ye il dışından gelen turistler yaban hayatı, endemik türlerini, doğa güzelliklerini görmek ve su sporları yapmak için kentin giriş kapısı olan Pertek feribot iskelesinden şehre geliyor. Elazığ üzerinden kente iki güzergah bulunuyor. Bunlardan biri Kovancılar yolu ve yaklaşık 140 kilometrelik yol 2 saat sürüyor. Pertek üzerinden kente ulaşımın sağlandığı 2 kilometresi feribotla olmak üzere 70 kilometrelik yol ise 1 saat 20 dakika sürüyor. Yolun kısalığı ve yakıt tasarrufu yapmak için 10 dakika süren feribot yolculuğunu tercih eden sürücüler, uzun kuyruklar nedeniyle 1,5 saati aşkın beklemek zorunda kaldı. 2 kilometreyi aşan kuyruk havadan görüntülenirken, CHP´li Milletvekilleri Polat Şaroğlu ve Gürsel Erol, Karadeniz´i Doğu Anadolu´ya bağlayan iskelenin Türkiye´nin en önemli noktalarından biri olduğunu belirterek, köprü yapılmamasına tepki gösterdi.

`FERİBOT ÇİLESİ 50 YILDIR YAŞANIYOR´

İskeleye gelerek açıklama yapan milletvekillerine Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ile sürücüler de eşlik etti. Keban Barajı´nın kurulmasından bu yana Tunceli ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan Pertek Feribot İskelesi´nde 50 yıldır sıkıntılar yaşandığını belirten milletvekili Polat Şaroğlu, "Biz de bu sıkıntıyı dile getirebilmek için buradayız. 4 yıldır Meclis´teyim, her yıl Meclis görüşmelerinde en az 2 defa dile getiriyorum. Burada defalarca basın açıklaması yaptık. Burada insanlar saatlerce feribot sırası bekliyor. Sürücülerin feribota binmesi saatleri buluyor. 2 feribotumuz bakıma alındı, bu da çileyi arttırdı. İktidar burayı görmüyor ve görmemek için ısrar ediyor. Başka yerde ticari kaygılarla yapılan, parayı yandaşa kazandırmak için Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü´nü yapan hükümet, Akdeniz´i Karadeniz´e bağlayan en kestirme yolda ülke ekonomisine katkı sağlayacak Pertek Köprüsü´ne yok diyor. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Binali Yıldırım Başbakanken söz verdi. Ayrıca Tunceli-Erzincan yolunu da yapmadılar. Bu köprüyü yapmak bizim hükümet dönemize nasip olacak" dedi.

`GENEL BAŞKANIMIZ, 20 EYLÜL´DE KÖPRÜ MÜJDESİNİ VERECEK´

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı´nın 20 Eylül´de Elazığ´da gerçekleştirileceğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun toplantıda Pertek Köprüsü´nün müjdesini vereceğini ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da şunları söyledi:

"Keban Barajı'nın yapılmasından sonraki süreçte suyun tutulması ile birlikte özellikle feribotla Elazığ-Pertek arasındaki kara yolunun suyun altında kalması buradaki ulaşımın feribotla yapılmasına neden oldu. Buradaki ulaşım yaklaşık 50 yıldır feribotlar tarafından yapılmakta. Tabii şehirler geliştikçe bu bölgede insanların talebi arttıkça ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Elazığ'dan Tunceli'ye giderken ve Elazığ'dan Pertek Tunceli üzeri Karadeniz'e giderken burada vatandaşlarımızın yaşadığı rezillikle ilgili hem Türkiye kamuoyunu bilgilendirmek hem bu konuyla ilgili Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, KGM Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı'nı göreve çağırmak, hem de bizim iktidarımızda köprünün bir an önce yapılması ile ilgili milletvekilimiz ile düşüncelerimizi paylaşmak için burada bulunduk. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'a gelecek. Elazığ'daki grup toplantımızda kent kalkınmada öncelikli pilot il ilan edilerek, Elazığ'daki ve Tunceli'deki birbirini tamamlayan projeler anlatılacak. Bu projeler arasındaki en önemsediğimiz proje Pertek Köprüsü'nün yapılması. Hem bir mağduriyeti gündeme getirmek için buradayız hem de Pertek Köprüsü´nün yapımıyla ilgili Genel Başkanımız 20 Eylül'de müjdesini verecek." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pertek Serhat Ozan YILDIRIM

2022-08-30 19:02:17



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