Uzmanından yaban hayvanları için uyarı: Doğaya atılan çöpler avcılık kadar tehlikeli



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ´de Munzur Vadisi Milli Parkı´nda piknikçiler tarafından doğaya atılan çöp ve atık maddeler, çevre kirliliğinin yanı sıra, park içerisindeki yaban hayvanları için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki yaban keçilerinin plastik poşetleri yediği anlar kameraya yansırken, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Yaban hayvanları, tuza olan ihtiyacından dolayı bunları çiğniyor ve yiyor, ister istemez vücuduna plastik giriyor. Yaban keçilerinin biyoloji ve fizyolojisini bozuyor. Bu çöpler keçilerin neslinin tükenmesine sebebiyet verecektir. Avcılık ne kadar bu canlılar için büyük bir tehditse doğaya atılan bu çöpler de o kadar büyük bir tehdittir" dedi.

Tunceli ve Ovacık arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, 42 bin hektarlık alanıyla vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Milli Parkı görmeye gelenlerin bir kısmı doğal güzelliğin keyfini çıkarırken bir kısmı da piknik yaptıktan sonra çöplerini çevreye ve yol kenarlarına bırakıyor. Atılan çöp ve atık maddeler, çevre kirliliğine yol açarken, parkta barınan hayvanlara da zarar veriyor. Türkiye´nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaban keçileri, tuz ihtiyaçlarını karşılamak için Milli Park sınırları içinde yer alan Tunceli-Ovacık kara yoluna kadar inerek kaya ve asfaltı yalarken, çevreye atılan çöp ve özellikle plastik atıkları da yiyor.

`İNSANLAR KADAR YABAN HAYVANLARI İÇİN DE BÜYÜK TEHLİKE´

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, doğaya atılan plastik poşetlerin yaban hayvanlarının neslinin tükenmesine neden olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanların tabiata attığı çöpler çevreye zarar verdiği gibi yaban hayvanlarına da zarar veriyor. Bu çöplerden özellikle plastik poşetler insanlarda olduğu gibi artık yaban hayvanları için de büyük bir tehlike. Dağ keçileri, Tunceli-Ovacık yolunda gördükleri plastik poşetleri çiğniyorlar. Bu durum alışık olduğumuz bir durum değil. Tuza olan ihtiyacından dolayı bunları çiğniyor ve yiyor. Çünkü poşetlerdeki ketçap ve kalıntıları ilgisini çekiyor. Çiğnediği zaman ister istemez vücuduna plastik giriyor. Nasıl plastik insanlara zarar verirse yaban hayvanlarına da zarar vermektedir. Yaban keçileri çok nadirdir. Bu plastik çöpler yaban keçilerinin biyoloji ve fizyolojisini bozuyor. Doğaya atılan bu çöpler keçilerin neslinin tükenmesine sebebiyet verecektir. Avcılık ne kadar bu canlılar için büyük bir tehditse doğaya atılan bu çöplerde o kadar büyük bir tehdittir. Görüyorsunuz, Türkiye´de sayıları her geçen gün azalıyor. Son zamanlarda suda, toprakta mikro seviyede plastik var. O yüzden tüm vatandaşlardan beklentimiz çöplerini doğaya atmamalarıdır. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-10-04 10:53:34



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