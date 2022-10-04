Tunceli'de 1 milyon 920 bin boş makaron ele geçirildi



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda 1 milyon 920 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 1 milyon 920 bin boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-10-04 17:48:35



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