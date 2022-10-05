Tunceli'de durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 sikke ile 6 adet çeşitli ebatlarda tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktuluk Mahallesi´nde bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, kazı işlerinde kullanılan metal dedektör, jeneratör, hilti ve çekiç ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada ise 1 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 6 obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve objeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-10-05 19:45:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.