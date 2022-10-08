Tunceli'de Emek ve Demokrasi Platformu'ndan yürüyüş



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Emek ve Demokrasi Platformu, kent için planlanan madencilik projelerine tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tunceli´de aralarında birçok siyasi parti ve STK'nın bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu, kentte yapımı planlanan madencilik projelerine karşı bir araya geldi. Sanat Sokağı´nda toplanan kalabalık grup, ellerindeki döviz ve pankartlarla Seyit Rıza Meydanı´na yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklamasıyla maden projelerine karşı yaşam alanlarının korunması vurgusu yapıldı. Platform adına konuşan Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, "Barajlar, HES'ler, altın ve madenlere dair açılan sahalarda 13´ü Pülümür, 14´ü Ovacık, merkezde 4, diğer ilçeler ise daha az olmak üzere toplamda 40´a yakın saha ile yaban hayatına, suya, havaya, kutsal mekanlarımıza, küçükbaş hayvanımızın ve arılarımızın alanlarına toplamda 2 bin ailemizin geçimine saldırılıyor. Küresel düzlemde, kapitalizmin ihtiyaç duyduğu enerji ve maden kaynaklarının tüketilmesi, ulusların ve halkların sömürülmesini, doğanın talan edilmesini amaç edinen sermaye grupları, bizleri bir ağacın gölgesine hasret bırakmak istiyor. Başta Hozat-Ovacık olmak üzere orman kesimleri giderek artmaktadır. Kentte, bir bölümü mili park olan alanlar dahil bazı yerler tehlike altında. Su kaynakları, buzul göller yok edilecek. Kullanılacak dinamitler sismik hareketleri ve depremi artıracak. Burada yürütülecek altın, kurşun, çinko, gümüş madencilik projesi bütün Mezopotamya´yı Fırat Havzası'nı zehirleyecek. Bölgede yaban hayat sahası oldukça geniş ve bitki çeşitliliği oldukça fazla. Madencilik projeleri ve orman kesimi ile ekosistem tamamen bitirilecek. Daha önce olduğu gibi tek vücut olup bu maden projelerine, orman kesimine karşı ağaca, doğaya, bütün canlılara, hayata sahip çıkacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-10-08 16:53:06



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