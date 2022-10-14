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Bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur'a düşen çoban davasında, sürücülere hapis cezası

DHA

Bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur'a düşen çoban davasında, sürücülere hapis cezası


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 3 yıl önce hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek, hayatını kaybeden Engin Eroğlu (28) ile ilgili davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, otobüsün 2 şoförüne `Bilinçli taksir´ ile ölüme sebebiyet vermeden 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sanıkların avukatının itirazı üzerine karar, itiraz yolu açık olmak üzere istinafa gitti.
Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran 2019´da öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin Eroğlu'na ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi ve bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Eroğlu'nu bulmak için arama çalışmaları devam ederken, kaybolduğu gün Ovacık´tan İstanbul´a sefer yapan otobüsteki yolculardan biri, savcılığa başvurdu. Kimliği açıklanmayan yolcu, hareket halindeki otobüste, cep telefonu kamerasıyla manzara görüntüsü çektiğini, görüntüyü sonradan izlediğinde ise bir kişinin nehre düştüğünün kayıtlı olduğunu gördüğünü anlattı. Yolcunun, savcılığa verdiği görüntülerin incelenmesiyle hareket halindeki otobüsün kendiliğinden yukarı doğru açılan bagaj kapağının, o sırada yol kenarında bulunan Engin Eroğlu´na çarptığı ve Munzur Nehri´ne düşmesine neden olduğu belirlendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul´da olduğu tespit edilen otobüs şoförü Erdal Samoğlu gözaltına alınarak, Tunceli´ye getirildi. Samoğlu ifadesinde bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini, Tokat´ta tamir ettirdiğini söyledi. AFAD ve belediyelerin bünyesindeki su altı arama kurtarma ekipleri de aramaların 19´uncu gününde Munzur Nehri'nde Engin Eroğlu'nun cesedini suyun içindeki çalılıklara takılmış halde buldu. Eroğlu´nu cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ovacık ilçesine bağlı Yaylagünü köyünde toprağa verildi.
12´NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI
Engin Eroğlu´nun ölümüne ilişkin görülen davanın 12´nci duruşması Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya, Eroğlu ailesi ve 4 avukatı katıldı. Tutuksuz sanıklar Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.
Samoğlu ve İçyer hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilirken, sanıkların avukatının itirazı üzerine karar, itiraz yolu açık olmak üzere istinafa gitti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-10-14 12:25:09

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