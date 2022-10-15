Tunceli'de 'Kapı Dili Operasyonu'nda 4 tutuklama

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp hırsızlık yaptıktan sonra Osmaniye'ye kaçan 6 şüpheli, iki ilin ortak `Kapı Dili Operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheliden 4´ü tutuklandı.
Tunceli´de evden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği´nce özel ekip kuruldu. İhbarları değerlendiren ekiplerce çalışma başlatıldı. Kredi kartlarıyla kapı dillerini düşürüp hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. En son bir evde daha soygun yapan şüphelilerin Osmaniye´ye kaçtığı belirlendi. Tunceli ile Osmaniye Emniyet Müdürlükleri tarafından ortak 'Dil Operasyonu' planlandı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınıp Tunceli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-10-15 23:46:38
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