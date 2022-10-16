Binlerce sahte bandrollü boş makaronla yakalandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ'de durdurulan araçta yapılan aramada, 160 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.K., ifadesinde "Pişman değilim" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente giriş yapan şüpheli bir otomobili durdurdu, aramada 160 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan, 'kaçakçılık' suçundan 9 kaydı bulunan sürücü E.K. ifadesinde, "Pişman değilim" dedi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA) (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-10-16 14:15:01



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