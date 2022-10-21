Dijital materyaldeki görüntüyü özel ekip çözdü, PKK´lı terörist yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Tunceli´de jandarmanın terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda sığınakta ele geçirilen dijital materyallerde yapılan kriminal incelemede görüntüsü ortaya çıkan ve özel ekip tarafından kimlik bilgisine ulaşılarak İzmir'in Menemen ilçesinde yakalanan O. Ç., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-10-21 21:01:57



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