Tunceli´de 2 ücretli öğretmenin göreve başladıktan sonra başvurularının alınmasına soruşturma



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde ücretli öğretmenlik için başvuran 13 kişiden 4´ü, 7 Eylül´de çeşitli okullarda görevlendirildi. O dönem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne vekaleten bakan Y.B.´nin görevlendirdiği 2 kişinin başvurularının ise 14 Eylül´de alındığı ve birinin Y.B.´nin eşinin erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Başvuran 13 kişiden 4'ünün de ön lisans mezunu olduğu belirlenen görevlendirmelerle ilgili Valilik´ten yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılında öğretmen açığı olan okullarda özel eğitim branşındaki ihtiyacı gidermek amacıyla ücretli öğretmen alımı gerçekleştirildi. Ücretli öğretmenlik için 9 lisan mezunu ile 4 ön lisans mezunu aday başvuru yaptı. Lisans mezunları arasında olan bir kişinin ise formasyon sahibi dolduğu öğrenildi. Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine vekaleten bakan Y.B., Ercan Doğan Ortaokulu ile Mohaç İlkokulu´ndaki özel eğitim branşına ücretli öğretmen olarak, lisans mezunu yerine ön lisans mezunu 2 kişiyi öğretmen olarak görevlendirdi.

GÖREVLENDİRİLENLERDEN BİRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN EŞİNİN KARDEŞİ

Ücretli öğretmen olarak görevlendirilen ve Sağlık Meslek Okulu mezunu olan bir kişinin de İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Y.B.´nin eşinin erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. 7 Eylül´de görevlendirilen eşinin kardeşi ve bir diğer kişinin başvurusunun da 14 Eylül´de yapıldığı saptandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan´ın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

VALİLİK: USULSÜZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI İDDİASI SORUŞTURULUYOR

Valilikten yapılan açıklamada da, "Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından usulsüz olarak ücretli öğretmen alımı yapıldığı yönündeki haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bahsi geçen iddianın öğrenilmesine müteakip valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz günlerde başlatılmış olup soruşturma halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir" denildi.

Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Makine ve Metal Teknoloji Bölümü mezunu Dilara Karataş, başvuru yapan fakülte mezunlarına haksızlık yapıldığını belirterek, "Bölümüm 2 yıllıktı. Ben de başvuru yaptım ücretli öğretmen alımına fakat alınmadım. Ama 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları alındı. Öncelik fakülte mezunlarındayken, meslek yüksekokulu mezunları alındı. 4 yıllık üniversite mezunu ve formasyon alan kişilere haksızlık yapıldı" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-10-26 20:40:07



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