Tunceli´de 2 ücretli öğretmenin göreve başladıktan sonra başvurularının alınmasına soruşturma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli´de 2 ücretli öğretmenin göreve başladıktan sonra başvurularının alınmasına soruşturma

DHA

Tunceli´de 2 ücretli öğretmenin göreve başladıktan sonra başvurularının alınmasına soruşturma


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde ücretli öğretmenlik için başvuran 13 kişiden 4´ü, 7 Eylül´de çeşitli okullarda görevlendirildi. O dönem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne vekaleten bakan Y.B.´nin görevlendirdiği 2 kişinin başvurularının ise 14 Eylül´de alındığı ve birinin Y.B.´nin eşinin erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Başvuran 13 kişiden 4'ünün de ön lisans mezunu olduğu belirlenen görevlendirmelerle ilgili Valilik´ten yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu. 
Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılında öğretmen açığı olan okullarda özel eğitim branşındaki ihtiyacı gidermek amacıyla ücretli öğretmen alımı gerçekleştirildi. Ücretli öğretmenlik için 9 lisan mezunu ile 4 ön lisans mezunu aday başvuru yaptı. Lisans mezunları arasında olan bir kişinin ise formasyon sahibi dolduğu öğrenildi. Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine vekaleten bakan Y.B., Ercan Doğan Ortaokulu ile Mohaç İlkokulu´ndaki özel eğitim branşına ücretli öğretmen olarak, lisans mezunu yerine ön lisans mezunu 2 kişiyi öğretmen olarak görevlendirdi. 
GÖREVLENDİRİLENLERDEN BİRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN EŞİNİN KARDEŞİ
Ücretli öğretmen olarak görevlendirilen ve Sağlık Meslek Okulu mezunu olan bir kişinin de İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Y.B.´nin eşinin erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. 7 Eylül´de görevlendirilen eşinin kardeşi ve bir diğer kişinin başvurusunun da 14 Eylül´de yapıldığı saptandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan´ın talimatıyla soruşturma başlatıldı.
VALİLİK: USULSÜZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI İDDİASI SORUŞTURULUYOR
Valilikten yapılan açıklamada da, "Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından usulsüz olarak ücretli öğretmen alımı yapıldığı yönündeki haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bahsi geçen iddianın öğrenilmesine müteakip valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz günlerde başlatılmış olup soruşturma halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir" denildi. 
Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Makine ve Metal Teknoloji Bölümü mezunu Dilara Karataş, başvuru yapan fakülte mezunlarına haksızlık yapıldığını belirterek, "Bölümüm 2 yıllıktı. Ben de başvuru yaptım ücretli öğretmen alımına fakat alınmadım. Ama 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları alındı. Öncelik fakülte mezunlarındayken, meslek yüksekokulu mezunları alındı. 4 yıllık üniversite mezunu ve formasyon alan kişilere haksızlık yapıldı" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-10-26 20:40:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli Valiliği "ilçede usulsüz öğretmen alımı" iddiasının soruşturulduğunu bildirdi
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği "ilçede usulsüz öğretmen alımı" ...
Kışın habercisi vargitler Munzur Vadisi'ne renk kattı
YEREL HABERLER Kışın habercisi vargitler Munzur Vadisi'ne renk kattı
Mercan Kanyonu her mevsimde doğa tutkunları için çekim alanı oluyor
YEREL HABERLER Mercan Kanyonu her mevsimde doğa tutkunları için ...
Tunceli'de kaçak keklik avlayanlara 30 bin 524 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Tunceli'de kaçak keklik avlayanlara 30 bin 524 lira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.