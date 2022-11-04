Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında Pülümür kırsalında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'de 27 Ekim tarihinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personelle devam ediyor. Pülümür kırsalında sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi aramatarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 7 uzun namlulu tüfek, 584 fişek, 18 şarjör, 37 ameliyat malzemesi, 200 metre branda, 1 uyku tulumu, 3 takım terörist kıyafeti ile çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-11-04 19:22:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.