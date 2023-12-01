Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Tunceli Müzesi'ne 3 yılda 298 eser kazandırıldı

        Tunceli Müzesi'ne 3 yılda 298 eser kazandırıldı

        Tunceli'deki yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar ve bağışların yanı sıra kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen tarihi eserler Tunceli Müzesi'nde sergileniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tunceli'de 24 Aralık 2020'de hizmete sunulan Tunceli Müzesi, 4 blok ve 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

        2

        Alevilik, etnografya ve arkeoloji bölümlerinin yanı sıra yazılı ve görsel alanlar bulunan müzede, taş aletler, para keseleri, mühürler, yüzükler, sikkeler, çömlekler, bal mumu heykelleri ile koç ve at biçimli mezar taşları gibi çok sayıda eser sergileniyor.

        3

        Turizm açısından da kente önemli katkı sağlayan müze sayesinde yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılar da artmaya başladı.

        4

        Haftanın belirli günlerinde sahaya çıkan müze görevlileri, il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Pertek, Mazgirt, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde incelemelerde bulunarak tarihi alanların yerini tespit ediyor.

        5

        "TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA KARŞI MÜCADELE EDİYORLAR"

        Kültür varlıklarının kaçakçılığı ve tahribatına karşı da mücadele eden müze görevlileri, 3 yıl önce 1540 olan müzedeki eser sayısının 1838'e ulaşmasını sağladı.

        6

        Yöre sakinlerince yapılan eser bağışlarının da kabul edildiği müzede, kültürel ve tarihi eserler vitrinlerde özenle korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

        7

        Avrupa Müze Akademisince (European Museum Forum) düzenlenen Luigi Micheletti Ödülleri'nde Avrupa'nın en iyi üç müzesinden biri seçilen Tunceli Müzesi'ne ilgi her geçen gün artıyor.

        8

        Müze müdürü Kenan Öncel, Tunceli Müzesi'nin açıldığı günden beri kentin kültür ve turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        9

        Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını korumak için sürekli çalıştıklarını belirten Öncel, yılın her döneminde müzenin ziyaretçi ağırladığını dile getirdi.

        10

        "MİSAFİRLER ŞEHRİMİZİN GÜZELLİKLERİNİ HER AÇIDAN KEŞFEDEBİLİYOR"

        Müzenin açılmasıyla bölgeye kültür turlarının düzenlendiğini ifade eden Öncel, şunları belirtti:

        11

        "Bu müze sadece arkeoloji ve etnografyadan oluşmuyor. Tunceli Müzesi'nde kentin doğal güzellikleri, flora ve faunası, endemik bitkileri anlatılıyor.

        12

        Ayrıca müzede Alevilik inancını, mezar taşlarını ve Cumhuriyet döneminde Tunceli'yi anlatan sanat galerileri mevcut. Birçok farklı alanların olduğu müzemize gelen misafirler şehrimizin güzelliklerini her açıdan keşfedebiliyor."

        13

        Öncel, kentte 1968-1974 yılları arasında Keban Barajı kurtarma kazılarının yapıldığını ve buradan çok sayıda eserin çıkarıldığını anlattı.

        14

        Bu eserlerin bir süreliğine Elazığ Müzesi'nde sergilendiğini dile getiren Öncel, "Tunceli'nin kendi müzesi açılınca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatlarıyla Elazığ'a gitmiş olan 1540 eserimiz buraya getirildi.

        15
        16

        Biz de geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaptığımız arazideki çalışmalar, kurtarma kazıları, yüzey araştırmaları ve duyarlı vatandaşlarımızın müzeye bağışlar yoluyla getirdiği eserlerle bu sayıyı 1838'e çıkardık" diye konuştu.

        17
        18
        #Tunceli Müzesi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"