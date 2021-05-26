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Tunceli'nin buzul gölleri doğa tutkunlarını cezbediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Vadisi'nde, karların kısmen erimesiyle oluşan buzul gölleri, kamp, fotoğraf ve trekking tutkunlarının uğrak yeri oldu

Tunceli'nin buzul gölleri doğa tutkunlarını cezbediyor
AA

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal, tarihi ve kültürel dokusuyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunan yerlerin başında geliyor.

AA'nın haberine göre tabiat harikası Karagöl, Munzur Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Katır Gölleri ve Kepır Yaylası gibi doğal oluşumların bulunduğu ilçe, özellikle nisan ve ağustos ayı aralığında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

İlçede hava sıcaklığının artmasıyla karların eridiği Mercan Vadisi de doğasının canlanmasıyla çevre il ve ilçelerden doğa, fotoğraf, kamp ve trekking severlerin ilgisini çekiyor.

Eşsiz doğası ve bakir güzelliklerin bulunduğu vadide, yeşile bürünen yaylalar, rengarenk çiçekler, kayalıklarda yiyecek arayan boz ayı ve yaban keçileri ile şırıl şırıl akan şelale ve dereler göz alıcı güzellikler sunuyor.

VADİDEKİ BUZUL GÖLLERİ DOĞA TUTKUNLARININ GÖZDE ROTALARINDAN

Sarp dağların arasında kilometrelerce uzanan vadide, ziyaretçilerini en çok cezbeden güzelliklerin arasında ise karların kısmen erimesiyle oluşan buzul göller yer alıyor.

Vadinin iki farklı noktasında bulunan buzul göller, etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasındaki masmavi görünümleriyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Günübirlik geziler ile vadideki buzul göllere gitmeyi tercih eden gezi grupları, ilçe merkezinden araçla yola çıkarak önce Şahverdi köyüne varıyor.

Köyden Mercan Vadisi'ne doğru yolculuğa başlayan ziyaretçiler, yaklaşık 3 saatlik zorlu ve yorucu bir tırmanış sonunda buzul göllere ulaşıyor.

Çevresi karla kaplı buzul gölleri gezen doğaseverler, arazide piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Yöre sakinlerinden Çağdaş Kayaoğlu, Ovacık'ta ilkbaharın gelişiyle canlanan doğanın göz kamaştırdığını söyledi.

"BUZUL GÖLLERİ HALEN KIŞTAN İZLER TAŞIYOR"

Yeşilin tonlarına bürünen dağların ve ovaların etkileyici manzaralar oluşturduğunu belirten Kayaoğlu, şöyle konuştu:

"Ovacık'ta Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur ve Mercan dağları var. Bu doğa harikası yerlere genelde haftanın belirli günleri geliş şansımız oluyor. Mercan Dağları'nın güzelliklerini görmeye ve gezmeye geldik. Buradaki buzul gölleri halen kıştan izler taşıyor, karlar var ve buz gibi suları var. Onları görmeye ve onların tadını, zevkini çıkarmaya geldik."

Kayaoğlu, buzul göllere gidebilmek için ilçe merkezinden araçla Şahverdi köyüne kadar geldiklerini ve buradan sonra yolculuklarına zorlu bir yürüyüş yaparak devam ettiklerini dile getirdi.

"BUZUL GÖLLERİN MÜKEMMEL BİR GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Zorlu bir parkuru tamamladıktan sonra buzul göllere ulaştıklarını anlatan Kayaoğlu, "Kaynak suları, şelaleler ve kar suları bu vadideki gölleri besliyor. Bizler de vadinin girişinden başlayarak irili ufaklı göletleri geze geze en büyük buzul göle ulaştık. Bu göl diğer göle göre biraz daha uzakta bulunuyor. Gidip o gölü yerinde gördük. Buzul göllerin mükemmel bir görüntüsü var ve doğasının tadını çıkardık" dedi.

Kayaoğlu, vadinin yaban hayatı açısından da zengin bir alan olduğunu ifade ederek, "Burada domuz, boz ayı, yaban keçisi ve keklik gibi canlı türleriyle çok sık karşılaşabiliyoruz. Hatta buzul göllere gelirken sarp kayalıklarla yiyecek arayan 6 boz ayı gördük" ifadelerini kullandı.

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