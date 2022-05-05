Yaklaşık 35 yıldır fotoğrafçılık üzerine çalışmalar yaptığını belirten Yavuzak, "Her mevsim fırsat buldukça Ovacık'a gelmeye çalışıyorum. Bu yıl da Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip buraya geldim. Buranın mükemmel bir coğrafyası ve doğası var. Ovacık her zaman keyifle fotoğraf üretebildiğimiz bir alan oluyor" dedi.