Tunceli'nin Hozat ilçesinde şiddetli sağanak taşkına neden oldu

AA

İlçede gece etkili olan şiddetli sağanak taşkına yol açtı. İçme suyu depoları ile altyapının da zarar gördüğü ilçede, dere kenarındaki bazı evleri su bastı.

Hozat Belediyesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışın ardından meydana gelen selin büyük hasara neden olduğu belirtildi.

Ekiplerin sağanak nedeniyle yaşanan aksaklıkları gidermeye çalıştığı aktarılan açıklamada, "Kanalizasyonlarımız, taşkın önleme duvarları, köprüler, menfezler ve yollarımız büyük hasar gördü. Tüm ekiplerimizle başlatmış olduğumuz temizlik çalışmaları devam ediyor. Yıkılan taşkın önleme duvarlarımız, köprülerimiz ve yeni asfaltını yaptığımız yollarımızın onarım için ise Valilik, DSİ ve Karayolları yetkililerine gerekli başvurularda bulunup yardım talep edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.