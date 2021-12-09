Minyatür yapımında konu aldığı yaban keçilerinin yöre sakinlerince çok sevildiğini dile getiren Sağol, şöyle konuştu:

"Yaban keçilerinin güzelliği, masumiyeti ve bizim kültürümüzde ayrıca kutsallığı var ve bu canlılarla doğal ortamlarında sürekli karşılaşıyoruz. Yaban keçisi minyatürlerini yapmadan önce bir çizim taslağı oluşturuyorum. Bu taslağı daha sonra macun ve çamur yardımıyla minyatür haline getiriyorum. Yaptığım taslak minyatürü ardından silikon kalıplar yardımıyla çoğaltıyorum. Keçi minyatürleri kuruduktan sonra gerçeğine benzeyecek şekilde boyama çalışmasını yapıyorum. Minyatürleri, taştan ve ağaçtan yaptığım doğa mekanlarına yerleştiriyorum."