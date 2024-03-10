Tunceli teravih namazı saatleri: Diyanet takvimine göre Tunceli'de teravih namazı ne zaman kılınacak?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazının kaç rekât olduğu konusunda farklı mezheplere göre farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefi mezhebine göre Teravih namazı genellikle 20 rekât olarak kılınır. Diğer mezheplerde ise Teravih namazının 8, 12, 16 veya 20 rekât olarak kılınması uygundur. Özellikle camilerde genellikle 20 rekât olarak kılınan Teravih namazı, 2 rekatlık taksimler halinde kılınır ve her iki rekatta bir selam verilir. Bu şekilde toplamda 10 ikili rekât olur ve namaz sonunda 20 rekât tamamlanmış olur.