Tunceli ve Erzincan'da 12 bin 512 aileye biner lira destek

AA

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte 8 bin 258 aileye, aile başı bin lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Arslantaş, yardımların 1-5 Nisan tarihleri arasında, belirlenen ailelerin tamamına ulaştırılacağını bildirdi.

Tunceli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise SYDV tarafından kent genelinde 4 bin 254 aileye biner lira destek ödemelerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, tüm ödemelerin 5 Nisan'a kadar tamamlanacağı kaydedildi.