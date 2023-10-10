Tunceli’de köpeklerin öldürülerek çukura atıldığı iddiasına inceleme

Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde birçok köpeğin öldürülerek çukura atıldığı öne sürülen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, tedaviye cevap vermeyen sokak hayvanlarının çukur kazılıp üzerlerinin kireç dökülerek gömüldüğü, görüntülerin çarpıtılarak paylaşıldığı belirtildi.

"ÇARPITILARAK PAYLAŞILDI"

Tunceli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tedaviye cevap vermeyen sokak hayvanlarının çukur kazılıp üzerlerine kireç dökülerek gömüldüğü, görüntülerin çarpıtılarak paylaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi;

"Kamuoyunu yanıltan bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını halkımıza açıklamayı bir borç biliriz. Belediyemiz bünyesindeki hayvan bakımevi 7 gün 24 ziyaretçi görüşüne açıktır. Ayrıca çalışmalarımız ulusal ve yerel düzeyde hayvan hakları savunuculuğunu aktif olarak yürüten sivil toplum örgütleriyle ortaklaştırılmaktadır. Bu örgütler görüş ve önerileriyle belediyemize katkı sunarken aynı zamanda daha iyi hizmet verebilmemiz için hızlı geri dönüşlerle belediyemizi desteklemektedirler. Belediyemiz hayvan bakımevinde 3 veteriner hekim, 2 tekniker, 3 temizlik personeli ve 2 şoför ile hizmet vermektedir. Bu personel sadece belediye sınırları içinde değil ilin tamamında yerel ihbarlara cevap verme, yerinde tedavi uygulama, hayvanın bakımevine aktarımı ve tedavisinin takibini yürütmektedir. Hayvanın bakımevine aktarımı, mutlaka en az 1 veteriner hekim ve 1 tekniker tarafından sağlanmaktadır. Aktarımın gerçekleştirilmesinin ardından tedaviye cevap veren dostlarımız, bütün aşıları da tamamlanarak eski yaşam alanlarına sevk edilmektedir. Ancak tedaviye cevap vermeyip hayatını kaybeden canlarımızın gömülme işlemi gerçekleşmektedir. Trafik kazası, sokakta hayvanlar arası kavga, yaşlanma gibi nedenlerle bakımevi personelinin ölü olarak tespit edip aldığı hayvanlar için de gömülme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem daha önce kireçlenerek hazırlanan kuyu-mezarlarda yapılmaktadır. Kuyu-mezarların üstü gömülme işleminden sonra kapatılmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de gömülme anında çekilmiş görüntülerdir ve bu görüntülerin geçmiş tarihe ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu çarpıtılmış görüntülerin kaynağının bulunması için belediyemiz tarafından gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi.