Tuncelili \u00f6\u011frenciler valilik deste\u011fiyle hayallerindeki \u00fcniversiteleri gezdi Tunceli de 2 bin 719 lise son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisinin, Vali Tuncay Sonel taraf\u0131ndan farkl\u0131 \u015fehirlere g\u00f6nderilerek \u00fcniversite tan\u0131t\u0131m gezilerine kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Vali Sonel in giri\u015fimleri sonucu kent genelinde son \u00fc\u00e7 y\u0131lda 2 bin 719 \u00f6\u011frenci, u\u00e7akla \u0130stanbul ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli kentlere \u00fcniversite tan\u0131t\u0131m gezilerine g\u00f6nderildi. Vali Sonel, gezilerin \u00fcniversite s\u0131navlar\u0131 \u00f6ncesi \u00f6\u011frencilerin moral ve motivasyonunu artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. \u00d6\u011frencilerin T\u00fcrkiye nin k\u00f6kl\u00fc \u00fcniversitelerini tan\u0131ma f\u0131rsat\u0131 buldu\u011funu ifade eden Sonel, Gen\u00e7lerimiz bizim gelece\u011fimiz. \u0130n\u015fallah onlar\u0131 ileride vatan\u0131na, milletine, insanl\u0131\u011fa g\u00fczel i\u015fler yapacak yerlerde g\u00f6r\u00fcr\u00fcz. diye konu\u015ftu. \u00dcniversite tan\u0131t\u0131m gezilerine P\u00fcl\u00fcm\u00fcr il\u00e7esinden kat\u0131lan Zelal \u015eenyurt da hayallerinin \u0130stanbul da g\u00f6rd\u00fckleri denizle maviye d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. \u00d6\u011frencilerden T\u00fclay Ko\u00e7 da geziyle okumak istedi\u011fi \u00fcniversiteyi g\u00f6rme f\u0131rsat\u0131 buldu\u011funu anlatarak, Okumak istedi\u011fimiz \u00fcniversite ve b\u00f6l\u00fcmler hakk\u0131nda fikrimiz netle\u015fti. B\u00f6ylesi g\u00fczel bir imkan\u0131 bize sundu\u011funuz i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. s\u00f6zlerine yer verdi.