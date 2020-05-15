Tunceli’nin maske ihtiyacını valilik karşılıyor

AA

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Peri Tekstil Fabrikası’nda ürettiğimiz 200 bin maskeyi hem valilik önündeki stantta hem de hazırladığımız maske dağıtım aracımızla mahalleleri gezerek Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki arkadaşlarımız, yöre insanımıza ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.Vali Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.