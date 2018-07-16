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Tunceli'nin doğasının gezilip görülmeye değer bir yer olduğunu aktaran Göktaş, "Bir haftadır buradayım ve çocuklarımla beraber her yıl tatil için Tunceli'ye geliyorum. İnsanlar, doğa, temiz su, manzara çok güzel ve çocuklarım bu temiz sudan faydalansın diye her yıl mutlaka Tunceli'yi ziyaret ediyorum. İnsanlara da tavsiyede bulunuyorum. Tunceli gelip görülmesi gereken süper harika bir yerdir." dedi.