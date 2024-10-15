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        Haberler Gündem Politika Tuncer Bakırhan: Tecridi kaldırın Öcalan'ın ne dediğini görelim | Son dakika haberleri

        Tuncer Bakırhan: Tecridi kaldırın Öcalan'ın ne dediğini görelim

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörist başı terörün bittiğini örgütü tasfiye ettiğini ilan etsin" sözleri için, "Sayın Bahçeli, Öcalan'ın ne söyleyeceğini, ne çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecridi kaldırın, Öcalan'ın ne dediğini görelim" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:56
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        "Tecridi kaldırın Öcalan'ın ne dediğini görelim"
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başı terörün bittiğini örgütü tasfiye ettiğini ilan etsin" sözleri için, "Biz de Öcalan'ın ne diyeceğini merak ediyoruz, tecridi kaldırın" dedi.

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu.

        Çözüm süreci tartışmalarına değinen Bakırhan, "Kürt meselesinde hafif bir tartışma olduğu zaman, kimileri bir düşünce beyan ettiği zaman hemen bir koro hep bir ağızdan 'Kürtler iktidarla anlaştı' der dururlar. Artık bu durumdan Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor. Bu bir siyaset değildir. Bu başkası yerine konuşmaktır. Kürt kiminle konuşur, kiminle oturur, kimin eline tutar kendisi karar verir. Kaldı ki kimseyle oturduğumuz, konuştuğumuz, kapılı kapılar arkasında bir şey çevirdiğimiz yok. Dolayısıyla en başında 'Kürtler iktidarla anlaştı' diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne bariyer koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı.

        CHP'YE ÇAĞRI

        1921 Anayasası'nı işaret ederek CHP'ye çağrı yapan Bakırkan, "Gelin, bugün ilk Meclis'in ruhunu, 1921 Anayasası'nı aşacak bir çaba içinde olalım. Demokratik, laik adil bir cumhuriyet çağrısını biz de yineliyoruz. Ana muhalefet partisine büyük görev düşüyor. CHP, statükoya sığınmayan, çözüm karşıtı bir yere savrulmadan Kürt sorunu başta olmak üzere ülkenin temel meselelerinin demokratik bir şekilde çözülmesi için karşı bir yerde durmalıdır. Çözümün yanında yer almalıdır" dedi.

        BAHÇELİ'YE: BİZ DE MERAK EDİYORUZ

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasına da değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan şunları söyledi:

        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar

        "Bugün sayın Bahçeli'nin konuşmasını dinledim. Gerçekten şaşırdım, metin yazan arkadaşlarına da sesleniyorum. Sayın Öcalan'a bugün Bahçeli bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasını bilmiyor. 43 aydır Sayın Öcalan'la avukatlar, aile görüşemiyor. Sayın Bahçeli, Sayın Öcalan'ın ne söyleyeceğini, ne çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecridi kaldırın, Sayın Öcalan'ın ne dediğini görelim. 43 aydır kuş uçmayan, kervan geçmeyen, uçan kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya böyle boşu boşuna çağrı yapılır mı? Buyurun, sizin sormuş olduğunuz soruya Sayın Öcalan'ın nasıl cevap verdiğini merak ediyoruz. Kapıları açın, dinleyelim, görelim."

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