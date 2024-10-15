Tuncer Bakırhan: Tecridi kaldırın Öcalan'ın ne dediğini görelim

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başı terörün bittiğini örgütü tasfiye ettiğini ilan etsin" sözleri için, "Biz de Öcalan'ın ne diyeceğini merak ediyoruz, tecridi kaldırın" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Çözüm süreci tartışmalarına değinen Bakırhan, "Kürt meselesinde hafif bir tartışma olduğu zaman, kimileri bir düşünce beyan ettiği zaman hemen bir koro hep bir ağızdan 'Kürtler iktidarla anlaştı' der dururlar. Artık bu durumdan Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor. Bu bir siyaset değildir. Bu başkası yerine konuşmaktır. Kürt kiminle konuşur, kiminle oturur, kimin eline tutar kendisi karar verir. Kaldı ki kimseyle oturduğumuz, konuştuğumuz, kapılı kapılar arkasında bir şey çevirdiğimiz yok. Dolayısıyla en başında 'Kürtler iktidarla anlaştı' diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne bariyer koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'YE ÇAĞRI 1921 Anayasası'nı işaret ederek CHP'ye çağrı yapan Bakırkan, "Gelin, bugün ilk Meclis'in ruhunu, 1921 Anayasası'nı aşacak bir çaba içinde olalım. Demokratik, laik adil bir cumhuriyet çağrısını biz de yineliyoruz. Ana muhalefet partisine büyük görev düşüyor. CHP, statükoya sığınmayan, çözüm karşıtı bir yere savrulmadan Kürt sorunu başta olmak üzere ülkenin temel meselelerinin demokratik bir şekilde çözülmesi için karşı bir yerde durmalıdır. Çözümün yanında yer almalıdır" dedi. BAHÇELİ'YE: BİZ DE MERAK EDİYORUZ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasına da değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan şunları söyledi: