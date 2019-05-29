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Tuncer Cücenoğlu'nun 50'inci yılı

Oyunları 32 dile çevrilen, yurt içinde ve dışında toplam 29 ödül alan Tuncer Cücenoğlu, önümüzdeki sezon oyun yazarlığında 50'nci yılına giriyor

Tuncer Cücenoğlu

Avrasya coğrafyasından, Balkanlar'a, Orta Avrupa'dan Fransa'ya, Belçika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar yaygınlaşarak sahnelenen Tuncer Cücenoğlu'nun bazı oyunları 50'nci yıl kutlamaları çerçevesinde şimdiden birçok ülkede repertuvarlara alınmaya başlandı.

Yeni sezonda İspanyolca ve Arapça konuşulan ülkelerde de oyunları sahnelenecek olan Cücenoğlu'nun 50'nci yılının özellikle Avrasya ülkelerinde yaygın olarak kutlanması bekleniyor.

Türkiye'de de 50'nci yılı nedeniyle Cücenoğlu'nun ülkemizde henüz sahnelenmemiş Gece Kulübü, Sabahattin Ali'yi Kim Öldürdü, Brutus ya da Jul Sezar'ın Katli adlı oyunlarının başta devlet tiyatrolarında olmak üzere ödenekli, ödeneksiz ve özel tiyatrolarda sahnelenmesi bekleniyor.

 

 

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