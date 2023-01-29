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Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nde makas atan araç kaza yaptı! 4 kişi yaralandı

İstanbul'da makas attığı ileri sürülen sürücü kaza yaptı. Beyoğlu Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nde yaşanan olayda 4 kişi yaralandı

Tünelde makas faciası! 4 kişi yaralandı
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DHA

Beyoğlu Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nde makas atmaya çalıştığı iddia edilen sürücünün aracı kontrolden çıkarak, duvara çarptı.

DHA'da yer alan habere göre motoru ve lastiği kopan araçtaki 3 kişi yola fırlarken, 1 kişi de araç içerisinde sıkıştı.

ARACIN MOTORU KOPTU

Beyoğlu Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nde saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin sürücüsü makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil tünelin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 3 kişi araçtan dışarıya fırlarken, bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazanın etkisiyle aracın motoru ve lastiği yerinden koparak yola savruldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisindeki yolcuyu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Furkan İsmet Ş., Oğuz Kaan T., Rabia A. ve Gülşah A. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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