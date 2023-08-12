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        Haberler Gündem İstanbul Tünelde motosikletle tek teker giden maganda kamerada

        Tünelde motosikletle tek teker giden maganda kamerada

        Bomonti-Dolmabahçe Tüneli motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücü tehlike saçtı. Trafiği tehlikeye sokan o anları başka bir motosikletli sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:26
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        Tüneldeki motosikletli maganda kamerada!
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        Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletle ilerleyen 4 kişilik bir arkadaş grubu, trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı. Sürücülerden birisi motosikletin önünü yükseğe kaldırarak tek tekerlek gösterisi yaptı.

        Motosikletin önünü kaldırarak metrelerce giden sürücüyü başka bir motosikletli arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Motosikletli gençlerin tehlike saçtığı o anlar sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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