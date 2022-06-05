Tünelden geçmek istemedi, ormanda kayboldu

İHA

Osmaniye'de bir kişi tünelden geçmek istemedi, yürümek istedi fakat bu kez de ormanda kayboldu.

AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan şahsı bulmak için çalışma başlatırken şahsın minibüsle Gaziantep yönüne gittiği belirlendi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. isimli bir vatandaş Adana’dan memleketi Şanlıurfa’ya gitmek için arkadaşıyla birlikte otomobille yola çıktı.

MİNİBÜSE BİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

TAG Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'ne geldikleri sırada otomobili kullanan arkadaşına durmasını söyledi. Otomobili durduran arkadaşına “Bende panik atak var, sen arabayla geç ben tünelin üzerinden yürüyerek geçerim” dedi. Bunun üzerine otomobilden inen İ.E. tüneli yürüyerek geçmek isterken ormanlık alanda kayboldu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerinde jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunması için çalışma başlatan ekipler D-400 karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cep telefonunu otomobilden almadığı belirlenen İ.E. isimli şahsın minibüse binerek Gaziantep yönüne gittiği belirlendi.