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Haberler Dünya Kupası 2022
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Tunus - Avustralya maçı CANLI YAYIN

Tunus - Avustralya maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda Tunus ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Grupta Tunus'un 1 puanı bulunurken, Avustralya ise puansız son sırada yer alıyor. Tunus Avustralya maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Tunus - Avustralya maçı CANLI YAYIN

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Tunus ile Avustralya, D Grubu maçında karşı karşıya geliyor.

STAT: Al Janoub Stadı
HAKEM: Daniel Siebert (Almanya)
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT 1

TUNUS: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Laïdouni, Skhiri, Dräger, Sliti, Jebali, Msakni

AVUSTRALYA: Ryan, McGree, Rowles, Karacic, Aziz Behich, Irvine, Souttar, Mooy, Goodwin, Duke, Leckie

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak istiyor.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

TUNUS'UN 6. DÜNYA KUPASI

Tunus Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 6. kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 16 maç yapan Tunus, bunlardan sadece 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Tunus, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı, kalesinde 25 gol gördü.

Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006 ve 2018'de katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1978 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

AVUSTRALYA DA 6. KEZ YER ALIYOR

Avustralya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.

1974 Dünya Kupası ile ilk kez bu arenada sahneye çıkan Avustralya, ardından 2006, 2010, 2014 ve 2018 olmak üzere üst üste 4 kez bu turnuvada yer aldı.

Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol atıp, kalesinde de 35 gol gören Avustralya, organizasyondaki en iyi derecesine ise 2006 Almanya'da son 16 turuna kalarak elde etti.

Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1974 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2010 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

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