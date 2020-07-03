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Tunus Başbakanı el-Fahfah, koalisyonun genişletilmesine karşı

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, Nahda Hareketi'ne ülkede var olan koalisyon hükümetine kanaat getirmesi ve ona yatırım yapması çağrısında bulundu.

Tunus Başbakanı el-Fahfah, koalisyonun genişletilmesine karşı
AA

Özel haber sitesi Navaat'a açıklamalarda bulunan Fahfah, "Koalisyon sezaryenle dünyaya geldi, üyeler birbirini tanıma aşamasında" dedi.

Kabinesindeki üyelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede dayanışma halinde ve birbirlerine kenetlendiğini söyleyen Fahfah, koalisyonu oluşturan Parlamentodaki parti ve milletvekilleri düzeyinde koalisyon üyeleri arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu dile getirdi.

Fahfah, hükümetin kendisi için tanınan sürenin (5 yıl) tamamını doldurmak üzere geldiğini bugünkü gündemin koalisyonun güçlendirilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Hükümetin büyük ortağı Nahda Hareketi 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkede kalkınma ve zorunlu reformlar için geniş ulusal bir uzlaşı içinde siyasi kuşağın genişletilmesine duyulan ihtiyaca olan kanaatin tam olduğunu duyurmuş ve koalisyona muhalefetteki partilerden de katılımın olması gerektiğine dikkati çekmişti.

,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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