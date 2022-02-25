Belgis, bu aşk hikayesini şöyle anlatmaya devam etti:

“Tatlı bir sesi olan Marcando, evine su almak için her gün geldiği kuyunun başında söylediği şarkılar ile Missar’ın kalbini çalıyor. Fakat aralarındaki yaş farkından dolayı çekinen Marcando bir türlü Missar’a olan sevgisini açıklayamıyor. Rivayete göre Marcando hayatını kaybettikten sonra bu aşkı öğrenen Missar, ölene kadar hep bu kuyunun başına gelerek kederli şarkılarını söyledi.”