Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor

Tunus Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi, Tunus ekonomisi için 2020 yılında yüzde 7-8 oranında daralma tahmin ettiklerini söyledi.

Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor
AA

Parlamentoda katıldığı bir bilgilendirme oturumunda konuşan Abbasi, Tunus ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdüğünü ikinci çeyrekteyse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 20 daraldığını ve 2020 sonunda yüzde 7-8 daralma tahmin ettiklerini aktardı.

Abbasi, "Tunus ekonomisi pandemiden önce zorlu bir durumdaydı ve salgının yansımasıyla tablo daha da ağırlaştı." dedi.

Salgının en şiddetli biçimde etkilediği sektörlerin orta ve küçük ölçekteki işletmeler olduğuna işaret eden Merkez Bankası Başkanı, pandeminin turizm sektörünü de sert biçimde vurduğunu ve işsizliği artırdığını söyledi.

Abbasi, "Tunus'taki gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) uzun bir aradan sonra eksiye doğru gidecek. Tasarruflar yüzde 6 oranında azaldı ve doğrudan dış yatırımlar da aynı şekilde düştü." diye konuştu.

Dış yatırımların GSYİH'ye oranını geçen yıl yüzde 26 olduğunu ancak bu oranın 2020'de yüzde 13'e düşeceğini dile getiren Merkez Bankası Başkanı, 2019'da yüzde 6,7 olarak kaydedilen enflasyonun 2020'de yüzde 5,4'e düşmesini tahmin ettiklerini, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu paylaştı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, henüz yakın zamanda yaptığı bir açıklamasında, ülkesinin "eşi görülmemiş bir ekonomik kriz" yaşadığını açıklamıştı.

Tunus'ta hükümetin parlamentoya gönderdiği 2020 yılı ek bütçe talebi, parlamento komitesi ve merkez bankasının "harcamaları 4 milyar dolar daha artıracağı ve cari açığı GSYİH'ye oranla yüzde 14 oranında arttıracağı" itirazı doğrultusunda geri çekilmişti.

Salgın öncesinde de düşük büyüme rakamları, yüksek işsizlik, kamu hizmetlerinde eksiklik ve yüksek kamu borcu gibi göstergelerle olumsuz bir ekonomik tablo sergileyen Tunus'ta, siyasette çalkantılı dönemin de eklendiği Kovid-19 sonrası gidişat daha da kötüleşti.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 20 daralırken, işsizlik yüzde 3 artarak yüzde 18'e çıktı. Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, salgın ülkeye 2,2 milyar dolara mal oldu.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2019'da ülkeyi ziyaret eden 9,4 milyon yabancı turist, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar döviz bırakmıştı. Ancak, en önemli döviz kaynağından yoksun Tunus'ta 2020 yılında turizm gelirlerinin yüzde 66 oranında azaldığını, turizm kaynaklı sektörlerde 50 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Trump'ın ekibinden yeni mahkeme talebi!
DÜNYATrump'ın ekibinden yeni dava talebi!
Son dakika: Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti - Haberler
DÜNYAKosova Cumhurbaşkanı istifa etti
SON DAKİKA! ABD seçimlerinde iki günün karnesi (ABD seçimleri ne oldu)- Haberler
DÜNYAABD seçimlerinde iki günün karnesi
ABD seçimleri son dakika: ABD Başkanı Trump mı, Biden mı oldu? İşte seçim sonucu haberi
DÜNYAABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?
Son dakika: Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama! - Haberler
DÜNYARusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama!
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini - Haberler
DÜNYATrump'ın ruhani danışmanında seçim zaferi için ayin!
Azerbaycan Ermenistan savaşı son dakika! Ermeni savaş uçakları tek tek düşürüldü - Haberler
DÜNYA7. Ermeni savaş uçağı düşürüldü! 208'e çıktı!
Son dakika: Bernie Sanders Trump'ın seçim gecesi yapacaklarını bir ay önceden anlatmış! - Haberler
DÜNYASanders seçim gecesini bir ay önceden anlatmış!
Son dakika: ABD seçimleri henüz sonuçlanmadı: Halk sokakta! - Haberler
DÜNYAABD'de halk sokakta!
ABD Başkanlık seçimleri SON DAKİKA 2020! ABD Başkanı Trump mı, Biden mı oldu? İşte ABD seçim sonuçları
DÜNYAABD seçim sonuçlarında son dakika...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X