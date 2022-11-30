2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geliyor.
STAT: Education City
HAKEM: Matthew Conger (Yeni Zelanda)
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT Spor
TUNUS: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri
FRANSA: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Guendouzi, Tchouameni, Fofana, Veretout, Kolo Muani, Coman
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Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.
Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.
Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.
Grupta son maçlarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.
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