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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI İZLE | Tunus-Fransa maçı canlı yayın
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Tunus-Fransa maçı CANLI YAYIN

Tunus - Fransa maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Fransa karşı karşıya geliyor. Grupta Tunus'un 1 puanı bulunurken, ikide iki yapan ve son 16'yı garantileyen Fransa ise 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Tunus gruptan çıkma şansını sürdürmek için güçlü rakibini yenip diğer maçın sonucunu bekleyecek. Tunus Fransa maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

CANLI İZLE | Tunus-Fransa maçı canlı yayın

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Education City
HAKEM: Matthew Conger (Yeni Zelanda)
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT Spor

TUNUS: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri

FRANSA: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Guendouzi, Tchouameni, Fofana, Veretout, Kolo Muani, Coman

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Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.

Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.

Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

Grupta son maçlarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.

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