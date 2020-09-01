Tunus Meclisinde yeni kabine için güven oylaması yapılıyor

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Meşişi'nin 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunduğu kabine listesinin güvenoyu alması için 217 milletvekilinden en az 109'unun desteği gerekiyor.

Başta Meclisin birinci ve ikinci partileri Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisinin hükümetin lehine oy kullanacağını açıklamasının ardından Meşişi kabinesinin göreve başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Oturumun açılışında konuşan Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, parlamentonun kendisine verilen görevi Anayasa çerçevesinde yerine getirerek halkın taleplerine karşılık vermek için çalışacağını belirtti.

Gannuşi, "Emekleyen demokrasimiz, zorluklara rağmen günbegün kök salıyor. Halkın arzusunun da diyalog ve uzlaşıdan yana olduğu konusunda eminiz. Ortak fikir, demokrasinin kök salması ve bu değerlerin bizim gerçeğimiz haline gelmesi. Tunus yolundan sapmayacaktır." dedi.

Parlamentodaki görüş ayrılıklarının "çeşitlilik ve çoğulculuğu" ortaya koyduğuna işaret eden Gannuşi, Meclisteki farklılıkların gelecekteki meydan okumaları aşmak için ulusal sorumlulukları üstlenmeye engel olmadığının altını çizdi.

Gannuşi, "Tunus'un içinde bulunduğu istisnai durum, herkesin sakin olarak zorlukların üstesinden gelmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

- "Hükümet sosyal ve ekonomik sorunları aşmak için çalışacak"

Kabinesinde 25 bakan ve 3 devlet katibine (bakan yardımcısı) yer veren Meşişi, güvenoyu oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin ülkedeki ağırlaşan ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi için çalışacağını belirtti.

Başbakan adayı Meşişi, hükümetinin değişim konusunda cesur davranacağını ve devletin becerilerini kullanarak bitirici girişimlerde bulunacağını dile getirdi.

Kamu harcamalarında boşa akan kaynakları kısarak devletin mali gücünü arttırmayı ve 2021'de büyümeyi yeniden sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Meşişi, "Hükümetimizin önceliği boşa akan kamu harcamalarını durdurmak olacak." dedi.

Meşişi, idari reformla kamu sektörünü düzenleyeceğini, ekonomiye güveni tazeleyerek yatırımları artırmaya çalışacaklarının altını çizdi.

Tunusluların alım gücünü koruyarak sosyal güvenlik sistemini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar zor durumdaki vatandaşlara yardım edecek şekilde düzenleyeceklerini vadeden Meşişi, 2020 yılında 5,5 milyar dolara yükselen kamu borcunun ekonomideki zor durumu ortaya koyduğunu aktardı.

- Tunus kritik dönemeçte

Tunus, Ekim 2019'daki genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden üçüncü kez yeni hükümet kurulma sürecini yaşıyor.

Kovid-19 salgınının yanı sıra ekonomik krizle mücadele eden ülkede, Hişam el-Meşişi'nin teknokratlardan oluşan kabinesinin güven oylaması kritik önemde.

Tunus'un temel döviz kaynağı turizm sektörü, koronavirüs pandemisinden ağır biçimde etkilendi ve Tunus Merkez Bankasının açıkladığı rakamlara göre, 20 Ağustos'a kadar ülkenin turizm gelirleri yüzde 60 oranında düştü.

Tunus'un bu yıl sonunda uluslararası kredi kuruluşlarına 2,7 milyar dolar değerinde ödeme yapması gerekiyor.

Öte yandan, Tunus'ta kamu sektörü ve kamu ortaklığı işletmeleri mali kayba yol açıyor. IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak, hükümet bu alanda kemer sıkma tedbirleri almaya çalıştığında toplumsal tepki artıyor ve ülkenin en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) da bu tür ekonomik tedbirlere karşı çıkıyor.

,Yosra Ouanes