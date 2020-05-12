Tunus'ta iki ay sonra açılan mağazalar yoğun ilgi gördü

AA

Tunus'taki hazır giyim ve ayakkabı mağazalarının bulunduğu alışveriş merkezleri, salgın nedeniyle alınan yoğun önlemler gölgesinde 2 ay aradan sonra yeniden açıldı. Başkent Tunus'taki mağazalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Müşteriler, alışveriş merkezlerinde sosyal mesafeye dikkat ederek alışverişlerini yaptı, mağaza girişlerinde vatandaşların ateşi ölçüldü. Mağazalarda oluşturulan hijyen bölümlerinde dezenfektanlar bulunduruldu.

Tunus'taki büyük bir hazır giyim firması insan kaynakları görevlisi Feryal et-Turki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mağazalara yoğun ilgi var ve müşteriler, hükümetin salgınla mücadele kapsamında aldığımız kurallar karşısında anlayışlı." dedi.

Turki, hem çalışma ekibinin hem de müşterilerin sağlığını korumak için gerekli şartlara riayet etmeye azami gayret gösterdiklerini belirtti.

Mağazaların açılmadan önce alanında uzman ekipler tarafından dezenfekte edildiğini kaydeden Turki, ayrıca mesai sırasında kullanılmak üzere maske, koruyucu kıyafet ve dezenfektanların tedarik edildiğini dile getirdi.

Tunus hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında 22 Mart'ta aldığı genel karantinaya ek olarak gıda ürünleri satan dükkanlar dışında tüm mağazaların, kuaför ve berberlerin kapatılması yönünde karar almıştı.

Tunus makamları, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan karantinanın ardından 4 Mayıs'tan itibaren karantina şartlarının hafifletilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Kontrollü esneklik kapsamında, devlet kurumlarında çalışanların yarısının aşamalı şekilde mesaiye başlayacağı, hazır giyim ve ayakkabı mağazaları ile kuaför ve berberlerin yeniden hizmet vereceği ifade edilmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, ülkede virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasının tespit edilmediği belirtilmişti. Ülkede daha önce Kovid-19 vaka sayısının 1032, can kaybının 45 olduğu açıklanmıştı.

,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti