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HaberlerDünya

Tunus'ta, İsrailli bir tenisçinin turnuvaya katılmasına soruşturma talebi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Aaron Cohen isimli İsrail-Fransız vatandaşı tenisçinin, Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmasıyla ilgili soruşturma açılmasını istedi

Tunus'ta, İsrailli bir tenisçinin turnuvaya katılmasına soruşturma talebi
AA

 

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in, Gençlik ve Spor Bakanı Seniyye Bişşeyh ile bir araya gelerek Aaron Cohen isimli tenisçinin Fransa pasaportuyla Tunus'a girmesi ve tenis turnuvasına katılması konusunu görüştüğü belirtildi.

Said'in, Tunus'un İsrail ile ilişki kurmama konusundaki ilkesel tavrını hatırlattığı açıklamada, söz konusu oyuncunun ülkeye girmesinden sorumlu olanların belirlenmesi için soruşturma açılmasını istediği kaydedildi.

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri Isam eş-Şabi dün Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Said'i, İsrailli tenisçinin tenis turnuvasına katılması konusunda soruşturma açmaya çağırmıştı.

Şabi, söz konusu durumun, Filistin meselesinin Balfour Deklerasyonu'ndan sonraki en tehlikeli komplolardan biriyle karşı karşıya olduğu bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekmişti.

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