Tunus'ta Kovid-19'dan 83 kişi daha hayatını kaybetti

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Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 835 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1914 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 955 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 737'ye, vakaların 408 bin 931'e, iyileşenlerin 350 bin 262'ye çıktığı ifade edildi.

Öte yandan, 25 Haziran'da Kovid-19'a yakalanan ve çalışmalarını uzaktan sürdüren Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ülkedeki, Kovid-19 ile mücadele biriminin koronavirüs varyantlarını ele alması için acil bir oturum düzenlemesi çağrısında bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Meşişi'nin Kovid-19 bilim kuruluna koronavirüs varyantlarına karşı vatandaşların sağlığını korumak için alınacak tedbirlerin ele alınması amacıyla bir oturum düzenlemeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Batı Afrika ülkesi Nijerya'da tespit edilen Kovid-19 B.1.2.5 adlı yeni varyantın birkaç kişide görüldüğü ifade edilmişti.