Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede Kovid-19 kaynaklı 21 ölüm gerçekleşti, 1529 yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 bin 100'e, vaka sayısı 74 bin 522'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 750 oldu.

Öte yandan Tunus Sağlık Bakanı Fevzi el-Mehdi, yaptığı açıklamada, gelecek pazartesinden itibaren ülke dışından gelenlere Kovid-19 testi yaptırma şartı getirildiğini duyurdu.

Mehdi, ayrıca gelenlere iki hafta süreyle karantina uygulanacağını belirterek ülkede Kovid-19 kaynaklı sağlık durumunun kısmen istikrarlı olduğunu dile getirdi.