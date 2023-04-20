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Tunus'ta muhalif Ennahda Partisi'nin lideri Raşid Gannuşi tutuklandı

Tunus'ta ana muhalefet partisi Ennahda'nın lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Raşid Gannuşi tutuklandı. Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam mahkmeye sevk edilmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Raşid Gannuşi’nin tutuklanmasından endişe duyuyoruz" denildi.

Tunus'ta muhalif Ennahda Partisi'nin lideri Raşid Gannuşi tutuklandı
BBC TÜRKÇE
GannuşiReuters

Tunus'ta ana muhalefet partisi Ennahda'nın lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Raşid Gannuşi tutuklandı. Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam mahkmeye sevk edilmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Raşid Gannuşi’nin tutuklanmasından endişe duyuyoruz" denildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e yönelik eleştirilerini açıkça dile getiren Gannuşi, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmakla" suçlanıyor.

Salı günü Ennahda'nın önde gelen üç ismi daha tutuklanmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gannuşi'nin "kışkırtıcı açıklamalar" yaptığını söyledi.

Gannuşi, 2021'de Cumhurbaşkanı Said tarafından lağvedilene kadar Halkın Temsilcileri Meclisi'nin başkanıydı.

Tunus'ta bu hafta Ennahda'nın toplantı organize etmesi de yasaklanmış, muhalefet koalisyonu Kurtuluş Cephesi'nin genel merkezi de kapatılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı: Toplumsal barışa fayda sağlamayacağını düşünüyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu sabah Tunus'taki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasetçilere yönelik bu tür tasarrufların, Tunus’un toplumsal barışına fayda sağlamayacağını düşünüyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Tunus’ta demokratik geçiş sürecinin toplumun tüm kesimlerini içeren, geniş bir uzlaşı temelinde yürütülebildiği takdirde başarılı olabileceğine inanıyoruz.

"Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Tunus’un barış, refah ve esenliği için katkı sağlamayı sürdürecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı da Tunus hükümetinin muhalefete karşı tutumunu eleştiren bir açıklama yayımladı ve Gannuşi'nin tutuklanmasının ülkede gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Tutuklama kararı, Tunusluların düşünce ve ifade özgürlüğünü açıkça güvence altına alan Anayasa'da benimsenen ilkelerle çelişiyor" dedi.

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